Suez : relève son objectif d'Ebit

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le chiffre d'affaires de Suez se monte à 13,006 milliards d'euros, en croissance organique de +9,8% vs. 9M 2020 (+6,3% vs. 9M 2019). L'activité Recyclage & Valorisation continue de bénéficier d'une dynamique de volumes et de prix robustes, et des niveaux toujours élevés des prix des matières premières recyclées. Suez relève une ,onne résilience de l'activité Eau et un Environmental Tech & Solutions en croissance solide.

La performance opérationnelle de Suez s'en trouve renforcée avec un Ebitda à 2,452 MdsE, en croissance organique de +29% (+11,9% vs 9M 2019). L'Ebit s'établit à 1,253 MdE sur les 9 premiers mois de l'année, soit +840 ME vs 9M 2020 (413 ME) et +266 ME vs 9 ME 2019. Ce montant intègre l'impact comptable de la norme IFRS 5 (non-amortissement des actifs détenus en vue de la vente) pour 44 ME au 30 septembre 2021. La croissance organique, qui exclut cet impact, s'établit à +203,5%.

Il est rappelé qu'au 1er semestre 2020, le Groupe avait enregistré pour 281 ME de coûts et provisions liés à la conjoncture, y compris la pandémie. Les effets de changes sont favorables à hauteur de +3 ME.

L'amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe est notamment tirée par les performances enregistrées par l'activité WTS et par l'activité recyclage et valorisation en Europe. La forte réduction des frais généraux et administratifs, fruit des actions entreprises depuis 2019 dans le cadre du plan de performance, contribue également à l'accélération de la croissance organique de l'Ebitda et de l'Ebit.

La dette nette s'établit à 8,761 MdsE au 30 septembre 2021, en baisse de 1,53 MdE par rapport au 30 septembre 2020. Cette évolution intègre notamment l'impact des produits de cession pour -1,363 MdE et de l'augmentation de capital lié à l'offre d'actionnariat salarié pour -160 ME, partiellement compensé par la décision de mettre fin au programme de titrisation pour +291 ME et le versement du dividende au titre de l'exercice 2020 pour +453 ME.

La génération de trésorerie continue d'être solide, tirée par la forte amélioration de la profitabilité du Groupe et la très bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. Le ratio d'endettement s'établit à 2,7 fois l'Ebitda sur 12 mois glissants.

Perspectives 2021

Suez anticipe un chiffre d'affaires supérieur 16 MdsE avec un retour à la croissance organique. L'Ebit est désormais attendu dans la moitié supérieure de la fourchette, c'est-à-dire au-dessus des 1,5MdsE.

Le BPA récurrent serait de 0,80 à 0,85 euro pour un free cash flow récurrent supérieur à 500 ME.

Les travaux préparatoires à la création du nouveau Suez et ceux liés à l'OPA de Veolia se poursuivent, et continuent de cibler une finalisation de l'opération autour de la fin d'année.