Suez propose à Veolia de négocier sur la base d'une offre d'Ardian-GIP à 20 euros/action

Suez propose à Veolia de négocier sur la base d'une offre d'Ardian-GIP à 20 euros/action









(Boursier.com) — Nouvelle évolution dans les tractations entre Suez et Veolia Environnement... Le Conseil d'administration de Suez, fidèle à ses convictions et à sa volonté de garantir l'intérêt social du Groupe , explique vouloir trouver rapidement une solution négociée avec Veolia qui prenne en compte ses attentes , en valorisant équitablement Suez pour ses actionnaires , en assurant les garanties sociales de ses collaborateurs et en tenant les engagements du Groupe auprès de ses clients .

Les attentes du Conseil d'administration se fondent sur la conviction que le groupe Suez entend rester un acteur clé de la transition écologique, à l'heure où ces enjeux sont toujours plus importants en France et dans le monde . Dans cette perspective, le Conseil d'administration de Suez est prêt à engager une négociation dès aujourd'hui pour sortir de l'impasse actuelle et souhaite que Veolia réponde favorablement à cette proposition constructive .

Offre du Consortium Ardian-GIP

Le Consortium Ardian-GIP a remis le 20 mars au Conseil d'administration de Suez une offre ferme et engageante visant à la création d'un nouvel ensemble dont les contours sont proches de ceux proposés par la médiation de l'Etat.

La proposition du Consortium a été reçue et acceptée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Suez, qui la juge conforme aux attentes exprimées dans son communiqué du 26 février, respectueuse des parties prenantes du Groupe, de ses actionnaires, de ses salariés, de ses clients, et allant dans le sens de Veolia en lui permettant un renforcement substantiel de ses activités .

L'offre reçue prévoit l'acquisition par le Consortium d'un ensemble d'activités comprenant la totalité des activités françaises "Eau" et "Recyclage et Valorisation" auxquelles s'ajoutent plusieurs activités "Eau et Technologie" à l'international. Sur cette base, une négociation peut commencer et devra viser à garantir ainsi aux clients une concurrence saine et aux salariés de Suez un projet d'avenir et de développement. Cet ensemble permettra de maintenir l'avance technologique du Groupe grâce à des investissements en Recherche et Développement à un haut niveau , explique Suez.

Une offre à 15,8 MdsE

Le prix proposé pour l'ensemble des activités concernées représente une valeur d'entreprise de 15,8 milliards d'euros, soit l'équivalent d'une valorisation de 20 euros par action.

Cette solution prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes. Suez estime ainsi :

- les salariés français voient pérenniser les activités en France de Suez, le maintien de leurs avantages sociaux et de leur emploi pendant au moins 4 ans. Tous les collaborateurs du nouvel ensemble se verront proposer une part significativement augmentée d'actionnariat salarié,

- les clients et les consommateurs bénéficieront du maintien de la concurrence sur le marché français,

- les actionnaires percevront un prix amélioré par action, et le recevront plus sûrement et plus rapidement, notamment au regard de l'accélération des procédures de concurrence qu'une telle solution permet,

- Veolia se verra renforcé.

Négociations tripartites

Le Conseil d'administration de Suez propose d'engager des négociations tripartites sur cette base pour les finaliser au plus vite et d'ici le 20 avril.

Le Conseil d'administration de Suez sera prêt à recommander un accord qui :

1) comprendrait une solution sur la base de celle envisagée avec le Consortium,

2) permettrait de confirmer les engagements sociaux de Veolia à 4 ans et

3) de rehausser son prix d'offre à hauteur de 20 euros par action (coupon attaché) minimum.

Le Conseil d'administration de Suez affirme sa volonté de trouver une solution négociée avec Veolia dans l'intérêt de ses salariés, ses clients et ses actionnaires. Nous avons désormais une solution, soutenue par une nouvelle proposition du Consortium Ardian-GIP, qui permettrait aux deux entreprises de finaliser un accord dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, et qui répond aussi aux objectifs fixés par l'Etat. Dans ce cadre, le Conseil d'administration est prêt à débuter immédiatement les négociations , indique Philippe Varin, Président du Conseil d'administration. Si, contrairement à la volonté de Suez, une solution négociée n'aboutit pas au plus tard le 20 avril 2021, l'accélération du plan stratégique Suez 2030 sera mise en oeuvre afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes bien au-delà de l'offre présentée par Veolia jusqu'à présent. Le Conseil d'administration continuera d'explorer toutes les options possibles permettant de démontrer le potentiel de valeur de chacune de ses activités principales : "Recyclage et Valorisation" et "Eau et Technologies". Ceci se traduira par des perspectives renforcées offertes à l'ensemble des salariés de Suez .

Préservation de l'activité Eau France

En outre, le Conseil d'administration de Suez, ayant pour mission de protéger l'intérêt social du Groupe et de trouver un équilibre au bénéfice de toutes les parties prenantes , a décidé de rendre définitif, jusqu'en septembre 2024, le dispositif de préservation de l'activité Eau France au sein du Groupe qui protège l'intérêt des parties prenantes .

Dans le même temps, le champ d'application du dispositif de préservation a été modifié pour en prévoir sa dissolution dans chacun des deux cas suivants :

- si les principaux termes d'un accord prévoyant une possible offre publique sur Suez sont trouvés au plus tard le 20 avril 2021 ou

- automatiquement, si une offre publique en numéraire au moins égale à 22,5 euros par action fait l'objet d'un engagement public d'un offrant au plus tard le 5 mai 2021, avec ou sans recommandation du Conseil d'administration de Suez.

Dans le cas où Veolia viendrait à retirer son offre dans les 6 mois, le Consortium pourrait envisager le dépôt d'une offre publique sur l'intégralité du capital de Suez. Le prix implicite de cette offre, calculé sur la base de la valorisation de l'ensemble des activités concernées par l'offre du Consortium, serait de 20 euros par action (coupon attaché), sous réserve du soutien du Conseil d'administration de Suez, de l'Intersyndicale, des pouvoirs publics, d'une due diligence sur le reste du Groupe et de la capacité à financer une telle offre.