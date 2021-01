Suez prêt à ouvrir le dialogue avec Veolia

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Suez a reçu, le dimanche 17 janvier, une lettre d'intention d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia.

Dans ce cadre, Suez est prêt à ouvrir un dialogue avec Veolia afin de construire une solution dans l'intérêt de toutes les parties concernées , qui renforcera les deux leaders mondiaux français des services à l'environnement.

Dans un contexte amical entre Suez et Veolia, et en tout état de cause sans démantèlement de Suez, la lettre d'intention ouvre la voie à une solution globale avec diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs, au prix de 18 euros par action, coupon attaché. Cette proposition est sujette notamment à la finalisation des "due diligence" confirmatoires.

Le Conseil d'administration de Suez a accueilli favorablement, à l'unanimité, cette démarche qui permettrait une offre à tous les actionnaires et des modalités d'exécution rapide ainsi que :

- le renforcement de chacun des deux leaders français des services à l'environnement à travers une solution amicale,

- la préservation de l'emploi en France et à l'international dans une période économique critique,

- le maintien de la concurrence indispensable, notamment en France,

- l'accélération du développement de Suez sur des marchés en pleine croissance,

- l'augmentation de ses investissements renforçant ainsi sa capacité d'innovation et son expertise technologique,

- l'assurance d'un capital majoritairement français, avec une augmentation significative de l'actionnariat salarié.

Philippe Varin, Président du Conseil d'administration a précisé : Le Conseil d'administration soutient à l'unanimité la solution envisagée avec la participation d'investisseurs responsables, de long terme et de premier plan. Il a mandaté le Directeur général du Groupe pour poursuivre les travaux sur cette solution et pour organiser des discussions avec Veolia afin de parvenir à une solution conforme à l'intérêt social .