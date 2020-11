Suez : précisions relatives au dispositif de pérennisation du "pole eau" en France

(Boursier.com) — "Le 23 septembre dernier, Suez a mis en place un dispositif visant à assurer la pérennité de son pôle Eau France

et ainsi d'éviter le démantèlement du groupe devant la menace de prise de contrôle par Veolia et ses alliés" rappelle la direction de Suez dans un communiqué. "Ce dispositif, parfaitement conforme à l'intérêt social de Suez et à l'intérêt de ses actionnaires, reste aujourd'hui en place. Suez a pris connaissance jeudi de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre faisant provisoirement défense à Suez de rendre irrévocable le dispositif. Dans son ordonnance, le Président du Tribunal a pris le soin d'appeler à un débat contradictoire à brève échéance".

Suez va faire valoir ses droits et ses arguments à l'occasion de ce débat contradictoire afin d'obtenir une levée de cette mesure provisoire par le Tribunal de commerce.

Suez rappelle enfin que la Cour d'appel de Paris a confirmé la suspension des effets de l'acquisition d'actions Suez par Veolia auprès d'Engie et de l'opération initiée par Veolia dans son ensemble.