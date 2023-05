Suez : porté par sa performance opérationnelle et ses acquisitions en 2022

(Boursier.com) — Suez annonce un chiffre d'affaires consolidé publié de 6,8 milliards d'euros et un Ebitda de 1,1 MdE (8,8 MdsE et 1,4 MdE respectivement retraités sur une base de 12 mois).

La dette nette ressort à 4,6 MdsE, pour un levier (dette nette/ Ebitda) de 4,1x (3,3x retraité sur une base de 12 mois).

Le bilan financier est solide avec deux émissions d'obligations vertes sursouscrites de 4,3 MdsE et des capitaux propres à hauteur de 6,6 MdsE.

En 2022, les résultats de Suez ont été solides, portés par une bonne performance opérationnelle et 3 acquisitions majeures conclues en Afrique du Sud, en France et au Royaume-Uni, représentant un chiffre d'affaires sur 12 mois de 1,5 MdE et plus de 8.000 salariés : EnviroServ, leader de la gestion des déchets en Afrique du Sud (septembre 2022), IWS, leader des activités de déchets dangereux en France (novembre 2022) et Suez Recycling and Recovery UK (décembre 2022).