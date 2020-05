Suez place avec succès 750 ME d'emprunt obligataire à 15 ans

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suez a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros à 15 ans (échéance du 14 mai 2035) portant un coupon annuel fixe de 1,25%. Le coût moyen de la dette était de 3,95% en 2019 pour le groupe.

La dernière émission publique réalisée par Suez était l'emprunt obligataire senior de 850 ME à 1,25% à 7 ans placé en mars dernier.

Il s'agit aussi pour le groupe du niveau de coupon le plus bas jamais obtenu sur une émission obligataire de maturité 15 ans et plus. Cette transaction contribue à la fois à réduire le coût de financement de Suez, mais aussi à étendre la maturité de sa dette, tout en renforçant sa position de liquidité.

Les chefs de file du placement sont Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets, UniCredit Bank ainsi que BBVA, CaixaBank, CM-CIC et ING. Le prospectus de la nouvelle émission est disponible sur le site du groupe.