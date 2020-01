Suez : Philippe Varin proposé à la présidence

Suez : Philippe Varin proposé à la présidence









Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Suez, réuni ce jour, a décidé à l'unanimité de proposer au vote de l'assemblée générale du 12 mai prochain la nomination de Philippe Varin comme administrateur. Le Conseil d'administration de Suez nommera, sous réserve du vote de l'assemblée générale, Monsieur Philippe Varin en qualité de Président non exécutif du Conseil, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Chaussade dont le mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de cette Assemblée Générale du 12 mai 2020. Le Conseil soumettra à l'AG une modification des statuts afin de permettre à Monsieur Varin d'exercer ses fonctions de Président pendant toute la durée de son mandat d'administrateur.

Jean-Louis Chaussade a déclaré : "Je me félicite du choix de Philippe Varin comme futur Président de Suez sous réserve bien sûr, de sa nomination comme administrateur par l'Assemblée Générale du Groupe en mai prochain. C'est un très grand professionnel de l'industrie qui mettra son expérience au service de notre Groupe. C'est un honneur pour Suez et pour moi qu'il me succède et puisse, avec le Directeur Général et son équipe, conduire le Groupe vers de nouveaux succès". Bertrand Camus, Directeur Général, a ajouté : "Je m'associe à Jean-Louis Chaussade et me félicite de la proposition unanime du Conseil de soumettre à la prochaine Assemblée Générale la candidature de M. Philippe Varin. Ses qualités humaines, son expérience industrielle et internationale apporteront une contribution majeure dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique Shaping SUEZ 2030. Je me réjouis de faire équipe avec lui".