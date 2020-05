Suez : Philippe Varin devient président du conseil d'administration

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale de Suez qui s'est déroulée hier à huis clos au siège de la Société, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Chaussade, a adopté l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. 78,64% des actionnaires ont participé à l'Assemblée Générale. L'assemblée a été l'occasion de rendre hommage à l'action de Jean-Louis Chaussade dont le mandat en qualité de Président du Conseil d'administration a pris fin à l'issue de la présente Assemblée Générale. A la suite de sa nomination en tant qu'administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, Philippe Varin a pris les fonctions de Président du Conseil d'administration de Suez et succède à Jean-Louis Chaussade. La politique de rémunération de chacun des mandataires sociaux a été approuvée.

Au cours de l'AG, après avoir été approuvée par le Conseil d'administration, Bertrand Camus, Directeur Général, a présenté aux actionnaires la Raison d'être du Groupe.

L'Assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Mesdames Myriem Bensalah-Chaqroun et Delphine Ernotte-Cunci et de Messieurs Isidro Fainé Casas et Guillaume Thivolle. Monsieur Pierre Mongin ayant fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions lors du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration est désormais composé de 15 membres, dont 58% d'indépendants et 53% de femmes.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé le versement en numéraire d'un dividende de 0,45 euro par action. Le dividende sera détaché le 18 mai 2020 et mis en paiement le 20 mai 2020.

Enfin, l'AG a renouvelé l'ensemble des délégations financières consenties au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a également revu la composition des comités du Conseil qui sera la suivante :

- Comité d'Audit et des Comptes : Delphine Ernotte Cunci, Présidente, Judith Hartmann, Anne Lauvergeon et Guillaume Thivolle ;

- Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance : Brigitte Taittinger-Jouyet, Présidente, Agatta Constantini, Delphine Ernotte Cunci, Isabelle Kocher et Philippe Varin ;

- Comité RSE, Innovation, Ethique, Eau et Planète Durable : Anne Lauvergeon, Présidente, Enric Amiguet i Rovira, Franck Bruel, Martha Crawford, Brigitte Taittinger-Jouyet et Guillaume Thivolle ;

- Comité Stratégique : Miriem Bensalah Chaqroun, Présidente, Enric Amiguet i Rovira, Francesco Caltagirone, Agatta Constantini, Isidro Fainé Casas, Isabelle Kocher et Philippe Varin.