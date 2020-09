Suez : partenariat stratégique avec Loop

Suez : partenariat stratégique avec Loop









Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Suez et Loop Industries (coté au Nasdaq), pionnier dans le développement de technologies innovantes de recyclage des plastiques, annoncent leur projet de construire la première usine de recyclage Infinite Loop en Europe. Ce partenariat s'appuiera sur des techniques de recyclage améliorées et permettra d'allier l'expertise de Suez en matière de gestion des ressources aux technologies de pointe de Loop Industries dans la production de plastique de qualité alimentaire, 100% recyclé et recyclable à l'infini. Située en Europe, cette installation apportera une solution durable et inédite aux producteurs mondiaux de biens de consommation.

La technologie brevetée et exclusive de Loop, à faible intensité énergétique, permet de recycler les déchets plastiques à l'infini, sans perte de qualité du plastique recyclé. Alliée à l'expertise de Suez, l'usine Infinite Loop répondra à la demande croissante des producteurs de boissons et de biens de consommation en Europe, se fixant comme objectif ambitieux d'accroître la part de matériaux recyclés intégrés dans leurs produits. Cette nouvelle usine dédiée au recyclage amélioré du plastique PET sera la plus grande installation au monde, avec une capacité de production annuelle équivalente à environ 4,2 milliards de bouteilles en PET alimentaire 100% recyclé et recyclable à l'infini.

Grâce à la technologie de Loop, l'usine permettra de réduire les émissions annuelles de CO2 de 180.000 tonnes par rapport à la production de PET vierge issu des processus pétrochimiques traditionnels, soit l'équivalent d'environ 418.000 barils de pétrole.