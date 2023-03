Suez : nomination de Sabrina Soussan au Conseil d'administration de Boeing

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Boeing a annoncé la désignation de Sabrina Soussan en vue de son élection en tant que nouveau membre du Conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires du Groupe.

Âgée de 53 ans, Sabrina Soussan occupe actuellement le poste de Présidente Directrice Générale de Suez?SA, entreprise internationale spécialisée dans la gestion des services d'eau et le traitement des déchets qui affiche de solides ambitions en matière de développement durable et dont le siège se trouve à Paris.

Sabrina Soussan a passé plus de vingt ans chez Siemens?AG où elle a occupé plusieurs postes de direction au niveau des divisions et des business units, ainsi que comme ingénieure dans les domaines des transports, de l'automatisation et de la gestion de l'énergie. Avant de rejoindre SUEZ, Sabrina Soussan a assumé les fonctions de Directrice Générale de dormakaba, un leader mondial des solutions d'accès et de sécurité intelligentes.

"Sabrina est une dirigeante de premier plan qui nous apportera une approche globale reposant sur une expertise complète en ingénierie et une solide expérience acquise à des postes de direction dans les secteurs de la production, de la sécurité, du développement durable, des transports et de la transformation numérique", a déclaré Larry Kellner, Président du Conseil d'administration de Boeing. "Forte d'un parcours jalonné de succès et d'un engagement sans faille en faveur de valeurs que nous partageons, Sabrina ajoutera une perspective essentielle à notre Conseil d'administration."

De nationalité franco-allemande, Sabrina Soussan est titulaire d'un master en génie mécanique et aéronautique de l'École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique (ENSMA), ainsi que d'un MBA de l'IAE Poitiers et de l'Université de Dublin (Irlande).

Sous réserve de son élection lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de Boeing qui aura lieu le 18 avril, Sabrina Soussan deviendra le huitième membre indépendant à rejoindre le Conseil d'administration de Boeing depuis le mois d'avril 2019. Ensemble, ces huit administrateurs apportent au Groupe leur riche expérience de l'aéronautique, de la sécurité, de l'ingénierie, de la production, du cyberespace, des logiciels, de la surveillance des risques, de l'audit, de la gestion de la chaîne des fournisseurs, du développement durable et de la finance. Exerçant en France, Sabrina Soussan serait également le premier membre du Conseil d'administration de Boeing basée en dehors des États-Unis?; une fois élue, elle siègera au sein des comités Audit et Finances.