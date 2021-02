Suez ; nette amélioration attendue cette année, hausse du dividende

(Boursier.com) — Suez , qui vient une nouvelle fois de rejeter le projet d'OPA de Veolia, dévoile des résultats 2020 en retrait mais en ligne, voire supérieurs, à ses objectifs et anticipe un net rebond de ses comptes cette année. Sur l'exercice clos, le groupe a réalisé un EBIT de 780 ME, en baisse de 44,6% (-40,8% en organique) pour un chiffre d'affaires de 17,209 MdsE, en baisse 4,5% et de 2,6% en organique. Le free cash-flow récurrent s'établit à 69 ME, contre 127 ME en 2019.

Au cours de l'exercice, le Groupe a enregistré des charges one-off liées à la mise en oeuvre du plan stratégique Shaping Suez 2030 pour -396 ME, faisant partie de l'enveloppe de 500 à 700 ME indiqués lors de la présentation du plan stratégique en octobre 2019. Le résultat net part du Groupe s'établit ainsi à -228 ME, contre 352 ME en 2019. Retraité des éléments non récurrents, le résultat net part du Groupe ressort à -38 ME en 2020, soit un résultat net par action récurrent à -0,06 euro.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2020 un dividende ordinaire de 0,65 euro par action contre 0,45 euro l'an passé. Le Groupe confirme l'intention de procéder à une distribution exceptionnelle d'1 MdE, comme annoncé en septembre 2020.

Le management anticipe cette année un chiffre d'affaires supérieur à 16 MdsE avec un retour à la croissance organique ; un EBIT de 1,4 à 1,6 MdE ; un BPA récurrent de 0,80 à 0,85 euro et un Free Cash-Flow récurrent supérieur à 500 ME.

Bertrand Camus, DG de Suez, a déclaré : "notre plan stratégique SUEZ 2030 - qui allie recentrage sur les activités en croissance et à valeur ajoutée avec un plan de performance ambitieux - démontre ses résultats après seulement un an de mise en oeuvre - ainsi que sa force pour relever les enjeux actuels de l'environnement. Nos résultats annuels sont solides et montrent la pertinence de nos choix stratégiques et ce même dans le contexte particulier de la crise sanitaire. L'engagement des collaborateurs et notre innovation forte ont soutenu notre dynamique commerciale au service de nos missions essentielles. Nous avons significativement réduit notre endettement en apportant des améliorations structurelles à notre génération de trésorerie et avons déployé au-delà de nos attentes notre plan de performance. Ces solides résultats nous permettent de réhausser notre trajectoire financière et d'affirmer notre confiance dans notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires, nos salariés et nos clients afin de préserver les ressources vitales de notre planète".