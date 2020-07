Suez : net repli après le point sur l'activité

(Boursier.com) — En dernière position du SBF120, Suez abandonne 3,4% à 10 euros au lendemain du point sur son activité. Le groupe de services à l'environnement estime qu'il devrait réaliser un résultat opérationnel sous-jacent compris entre 320 et 330 millions d'euros au premier semestre, contre 645 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en retrait de 6% en base organique.

"Bien qu'il soit trop tôt pour communiquer des objectifs formels, notre expérience de sortie de confinement, depuis le mois de mars en Chine et plus récemment en Europe continentale, implique que l'activité au second semestre devrait se rapprocher des niveaux de l'année passée, tout en demeurant inférieure, et cela même en faisant l'hypothèse par exemple d'une activité touristique perturbée au cours de l'été", a précisé le management, qui souligne qu'au cours du 2e trimestre, "les mois d'avril et de mai ont constitué un point bas en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, le mois de juin montrant une amélioration significative des activités".