Suez met en service sa première usine de recyclage des plastiques en Thaïlande

Suez met en service sa première usine de recyclage des plastiques en Thaïlande









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suez annonce la mise en service de sa première usine de production de polymères recyclés à Bang Phli, en Thaïlande. Ce projet souligne l'engagement du groupe à préserver le capital naturel du pays et à construire un futur plus durable tout en contribuant à l'objectif ambitieux du gouvernement thaïlandais de recycler, d'ici 2030, 100% des plastiques collectés. La production de plastique s'élève à 300 millions de tonnes chaque année dans le monde, dont 50% à des fins d'emballage. Chaque année, ce sont ainsi plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans les océans, dont la majeure partie proviennent d'Asie du Sud-Est. En Thaïlande, seul un quart des 2 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année sont recyclés.

L'usine de production de polymères recyclés permettra de transformer le polyéthylène à basse densité (PEBD) et le polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL). L'installation est l'une des plus grandes usines de recyclage de PEBD en Thaïlande, fonctionnant au plus haut niveau de conformité. L'usine bénéficie de l'expérience des spécialistes de PLAST lab, le laboratoire innovant dédié à la valorisation des plastiques créé par Suez en France, et permet de qualifier, caractériser, mesurer et élaborer de nouveaux plastiques recyclés afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

L'usine transformera 30.000 tonnes de déchets d'emballages plastiques produits en Thaïlande en plastique recyclé post-consommation (PCR) de haute qualité. L'installation est également équipée d'un système performant de traitement de l'eau et comporte un des meilleurs taux de réutilisation du pays, permettant ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 000 tonnes par an, équivalant à la plantation de 1,5 million d'arbres.

À cette occasion, Suez a conclu un partenariat stratégique avec Chemicals Business, SCG, acteur industriel clé des entreprises pétrochimiques intégrées en Asie. Ce partenariat permettra à SCG, avec sa solide expérience en marketing et en gestion d'entreprise, de contribuer à la distribution de plastiques recyclés à des fabricants et des marques en Asie du Sud-Est.