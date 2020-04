Suez met en place un plan de solidarité

Suez met en place un plan de solidarité









Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Suez propose à l'ensemble de ses parties prenantes - clients, collaborateurs, fournisseurs, dirigeants, actionnaires - de renforcer ses mesures d'accompagnement et de dédier des ressources financières supplémentaires pour lutter contre le Covid-19.

"Pour l'ensemble de ses clients, Suez est fortement mobilisé à travers le monde, depuis l'apparition du nouveau coronavirus en janvier, dans ses missions de traitement et distribution de l'eau et de collecte et valorisation des déchets pour les collectivités comme les industriels. Responsable de la fourniture de ces services essentiels, Suez joue un rôle clé dans la protection de la santé publique avec l'aide de ses partenaires. Le Groupe remercie vivement ses collaborateurs de leur engagement quotidien, qui est déterminant pour la poursuite de ses missions fondamentales et la continuité de services. Dans tous les pays du monde, pendant cette période, les salariés qui seraient placés en chômage partiel seront indemnisés au mieux de la politique sociale de Suez dans le pays, et à minima à 50% de leur salaire dans les pays sans dispositifs adéquats" commente la direction.

En France, Suez versera aux équipes mobilisées pour la continuité de service une prime de 1.000 euros net pour les collaborateurs présents sur le terrain. D'autre part, pour les salariés qui devraient être placés en chômage partiel, les salaires seront maintenus.

Enfin, l'intéressement et la participation seront versés aux dates prévues. A titre de mesure de solidarité, le Directeur Général et les membres du Comité Exécutif ont décidé de faire don de 25% de leur salaire pendant cette période de confinement. Les sommes seront reversées par l'intermédiaire de la Fondation Suez à l'Institut Pasteur et à l'Unicef pour financer des actions de recherche et de soutien des soignants pendant la crise.

Par ailleurs, la Fondation Suez allouera une partie de son budget à des actions de soutien pour lutter contre le Covid 19.

Afin de contribuer aux mesures de solidarité responsable qui sont dans la nature de Suez, le conseil d'administration appelle ses actionnaires à adopter, lors de la prochaine Assemblée générale, une proposition de dividende de 0,45 euro par action en diminution de près d'un tiers par rapport à l'exercice précédent.

Bertrand Camus, Directeur Général de Suez, a déclaré : "Nous sommes aujourd'hui tous mobilisés au sein de Suez pour garantir à nos clients les services essentiels pendant cette crise sanitaire mondiale. En raison de son étendue géographique, de son ampleur et de la solidité de son bilan, le groupe peut mettre en place des contributions de solidarité au-delà de son engagement opérationnel. Dès à présent, nous agissons pour préparer demain."