Suez lève un voile sur ses résultats du 2ème semestre 2020, meilleurs qu'anticipé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suez a dépassé ses objectifs au second semestre 2020, grâce notamment à ses baisses de coûts, et a indiqué qu'il se situait ainsi dans la trajectoire de son plan stratégique pour 2021 et 2022.

Suez a précisé avoir enregistré au second semestre une baisse organique de son chiffre d'affaires d'environ 1%, contre un objectif de -4% à -2%.

Suez a dans le même temps vu son résultat d'exploitation (Ebit) s'établir entre 670 et 680 millions d'euros environ, contre un objectif de 600 à 650 millions, tandis que son bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) a atteint environ 1,6 milliard.

La dette nette devrait s'établir à environ 9 750 MdsE en forte baisse par rapport au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2020, grâce à une génération de trésorerie structurellement améliorée.

Les résultats audités pour l'exercice 2020 seront présentés le 25 février.