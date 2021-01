Suez : lance sa 5e offre d'actionnariat salarié pour la France

Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — A partir du 15 janvier 2021, Suez propose à ses collaborateurs en France, soit à près de 30.000 salariés, de souscrire à Sharing 2021, sa 5e offre d'actionnariat salarié. Cette offre de souscription d'actions s'inscrit à la fois dans la poursuite de la politique de développement de l'actionnariat salarié du Groupe, et dans le plan stratégique Suez 2030, lequel prévoit une accélération de l'actionnariat salarié, qui représente aujourd'hui 4% du capital de Suez.

Il est prévu de proposer l'offre aux salariés de l'international au second semestre 2021, permettant ainsi de renforcer le lien existant entre Suez et l'ensemble de ses salariés en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés au développement et aux performances du Groupe.

J'ai la plus grande confiance dans notre capacité à nous réunir et à nous dépasser pour créer plus de valeur au service de nos clients, de leur satisfaction et de l'environnement. Ce nouveau plan Sharing 2021 nous permet de rester unis, confiants et engagés dans notre projet stratégique SUEZ 2030 , indique Bertrand Camus, Directeur Général de Suez.

Conditions de l'offre

Dans le cadre de l'offre Sharing 2021, Suez propose à ses collaborateurs une formule "multiple" dans laquelle le souscripteur reçoit à l'échéance au minimum le montant de son apport personnel et un abondement de l'employeur dans la limite d'un montant brut de 500 euros auxquels s'ajoute soit un rendement garanti sur l'apport personnel et l'abondement, soit s'il est plus élevé, un multiple de la performance des actions Suez.

Les actions seront souscrites par les bénéficiaires par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE).

Le prix de souscription sera égal à 85% de la moyenne des cours de clôture de l'action Suez sur le marché Euronext Paris, pendant les 20 jours de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription par le Conseil d'administration ou par le Directeur Général agissant sur délégation.

L'enveloppe maximum de titres souscrits dans le cadre de la 28ème résolution ou de la 20ème résolution de l'Assemblée générale mixte du 12 mai est fixée à 12,5 millions de titres. Toutes les souscriptions seront intégralement honorées à hauteur de la moyenne de souscription de la formule concernée. Au-delà de cette moyenne, elles seront servies proportionnellement.

Les bénéficiaires de cette offre d'actionnariat sont les salariés de la société et des sociétés adhérentes au Plan d'Epargne Groupe SUEZ. Les salariés, mandataires sociaux, et retraités ayant conservé des avoirs dans le Plan d'Epargne Groupe Suez sont également concernés. L'ensemble des versements du salarié (hors intéressement, participation) ne doit pas dépasser 25% de la rémunération annuelle brute 2021.

Les actions créées porteront jouissance courante. Les souscripteurs à l'offre devront conserver les parts de FCPE jusqu'au 18 mars 2021 (exclu), sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.

La période de réservation des actions Suez court du 15 au 25 janvier. La fixation du prix de souscription interviendra le 4 mars 2021. La période de souscription/ rétractation est prévue du 5 au 9 mars 2021 pour un règlement/ livraison des actions au 18 mars 2021