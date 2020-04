Suez : l'impact du Covid-19 sur l'EBITDA et l'EBIT estimé à -60 ME au premier trimestre

(Boursier.com) — Suez évalue l'impact du Covid-19 sur la croissance organique du chiffre d'affaires au premier trimestre à environ -2 points de pourcentage. Le chiffre d'affaires atteint 4,198 Milliards d'Euros en recul de -0,3% (+0,5% en organique).

L'EBITDA s'élève 676 ME au 31 mars 2020, en baisse organique de -1,5% et de -2% à changes constants. Les effets de change sont défavorables à hauteur de -19 ME.

L'EBIT s'élève à 231 ME, en baisse organique de -14,9% et de -16,2% à changes constants. Les effets de change s'élèvent à -15 ME. L'impact du Covid-19 sur l'EBITDA et l'EBIT au premier trimestre est estimé à environ -60 ME.

"Au mois d'avril, notre chiffre d'affaires et notre profitabilité ont été pleinement impactés par les effets de la crise sanitaire, en comparaison à un impact hors Chine d'une à deux semaines au cours du premier trimestre", prévient Suez, qui explique encore qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact de la situation actuelle pour le reste de l'année.