Suez : Jean-Louis Chaussade quittera le Conseil d'administration en mai 2020

(Boursier.com) — A l'occasion d'un Conseil d'administration le 27 novembre, Jean-Louis Chaussade, Président du groupe Suez, a confirmé qu'il quitterait le Conseil lors de l'Assemblée Générale de mai 2020.

Après plus de 40 ans au sein du groupe, Jean-Louis Chaussade indique souhaiter poursuivre son combat pour la ressource et s'engager en faveur d'une économie circulaire, et plus largement d'une diplomatie climatique.