Suez et Waga Energy démarrent une cinquième unité de production de biométhane

(Boursier.com) — Suez et Waga Energy ont démarré début novembre une nouvelle unité de production de biométhane sur l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Madaillan, à Milhac-d'Auberoche (Dordogne). Ce projet est une nouvelle illustration de l'engagement de SUEZ en faveur de la valorisation du biogaz issu des déchets, une énergie 100% verte, produite et distribuée localement en circuit court. Il s'agit de la cinquième unité mise en service conjointement par SUEZ et Waga Energy.

La valorisation en biométhane du biogaz issu de la fermentation des déchets au sein des installations de stockage représente un enjeu croissant de la gestion des déchets et de la transition écologique des territoires. Le centre SUEZ de stockage des déchets de Madaillan, situé à Milhac-d'Auberoche, traite chaque année environ 105.000 tonnes de déchets ménagers et valorisait jusqu'alors le biogaz produit par la dégradation des déchets sous forme de chaleur et d'électricité. Pour aller plus loin dans la production d'énergie renouvelable, SUEZ s'est associé à Waga Energy afin de mettre place une unité de production de biométhane.

Le choix d'une technologie innovante pour alimenter les foyers en gaz renouvelable

SUEZ a fait le choix pour le centre de stockage des déchets de Milhac-d'Auberoche de la technologie WAGABOX, développée et brevetée par Waga Energy. Fruit de dix années de développement, cette technologie innovante valorise le gaz des sites de stockage des déchets sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Pour cela, la technologie WAGABOX(R) combine filtration membranaire et distillation cryogénique pour séparer le gaz énergétique des autres composants (dioxyde de carbone, oxygène, azote et composés organiques volatils). Ce biométhane de haute qualité est ensuite injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz et commercialisé par SUEZ pour couvrir les besoins des usagers en chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire, ou pour alimenter des véhicules.

Sur le site de Madaillan, SUEZ produira ainsi grâce à la technologie WAGABOX jusqu'à 20 GWh/an de biométhane, soit la consommation annuelle de plus de 3.000 foyers du Grand Périgueux, évitant l'émission de 3.500 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère, par la substitution du gaz naturel fossile.

Un partenariat dans la durée

Il s'agit du cinquième projet d'injection de biométhane réalisé conjointement par SUEZ et Waga Energy dans le cadre de leur partenariat. Depuis 2017, quatre unités WAGABOX ont été mises en exploitation à Saint-Maximin (Oise), Gueltas (Morbihan), Chevilly (Loiret) et Ventes-de-Bourse (Orne). Une sixième unité est actuellement en construction sur le centre de stockage des déchets de Montois-la-Montagne (Moselle). Offrant une capacité installée de 140 GWh par an, ces six unités alimenteront plus de 20.000 foyers français en gaz renouvelable, évitant ainsi l'émission de 23.000 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.

La construction de l'unité WAGABOX de Milhac-d'Auberoche a été financée par Waga Energy et Meridiam. Il s'agit du troisième projet WAGABOX à bénéficier du soutien de la société à mission spécialisée dans le financement et la gestion à long terme d'infrastructures durables. La Région Nouvelle-Aquitaine a également contribué à hauteur de 400.000 euros à ce projet au service de la transition écologique du territoire.