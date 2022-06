Suez et ses partenaires s'offrent EnviroServ

(Boursier.com) — Suez et ses partenaires Royal Bafokeng Holdings (RBH) et African Infrastructure Investment Managers (AIIM) ont signé un accord engageant pour l'acquisition d'EnviroServ Holdings Proprietary Limited. L'acquisition, soumise aux clauses suspensives habituelles et notamment à l'approbation des autorités antitrust sud-africaines, permettra à Suez de se renforcer en tant que leader international dans la gestion des déchets municipaux et des déchets industriels, mais aussi de consolider sa position sur le continent africain.

Fondée en 1979, EnviroServ collecte, traite et élimine les déchets banals et dangereux dans des sites de traitement et de stockage à travers l'Afrique du Sud, le Mozambique et l'Ouganda. Forte de plus de 2 200 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros, l'entreprise est le seul acteur d'Afrique du Sud à couvrir l'intégralité du territoire et à proposer une offre globale pour l'industrie (sur site, collecte, traitement, remédiation et services associés). EnviroServ dispose d'un solide portefeuille de clients, dont de nombreuses multinationales opérant dans les secteurs pétrochimique, manufacturier, métallurgique et minier. Le siège social d'EnviroServ est basé dans la région de Gauteng, près de Johannesburg, et l'entreprise "rayonne dans toute l'Afrique du Sud à travers des sites régionaux". EnviroServ est également active au Mozambique et en Ouganda.

L'acquisition sera réalisée à travers la création d'une holding ad hoc, contrôlée à 51% par Suez, 24,5% par RBH et 24,5% par le Fonds IDEAS géré par AIIM.