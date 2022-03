Suez et Eramet renforcent leur collaboration

(Boursier.com) — Eramet et Suez ont décidé de renforcer leur coopération et ont signé le mois dernier un nouvel accord de partenariat permettant de lancer, dès cette année, la phase pré-industrielle de valorisation des batteries lithium-ion des véhicules électriques (sélection d'un site d'implantation, lancement de nouvelles études permettant notamment de choisir les principaux fournisseurs, réalisation des démarches administratives et définition des schémas sur les opérations de collecte auprès des fournisseurs, etc.). En fonction des conclusions de cette phase pré-industrielle, Eramet et Suez envisagent de construire en France, à horizon 2024, une usine de recyclage de batteries lithium-ion pour la production de black mass : un concentré de métaux (nickel, cobalt, manganèse, lithium, graphite) adapté aux étapes de raffinage par voie hydrométallurgique.

Il s'agit de l'une des annonces de Suez dans le cadre de la Journée Mondiale du Recyclage. Le groupe a fait à cette occasion état de quatre projets structurants pour accélérer le recyclage. Suez va aussi proposer aux collectivités de nouveaux outils d'aide à la décision alimentés par la data, avec un compteur intelligent au service de la réduction des déchets. Le groupe ambitionne par ailleurs de trier plus efficacement les emballages. Sur le centre de tri des collectes sélectives de Limeil-Brévannes (94), les équipes Suez ont mis en oeuvre un suivi de la qualité des déchets fondé sur l'intelligence artificielle. Ce dispositif innovant est en cours de déploiement sur 16 centres de tri exploités par Suez en France. Enfin, le groupe veut améliorer le tri des déchets plastiques complexes, avec une ligne de tri dernière génération pour séparer les différents plastiques rigides. Sur son site industriel de Berville-sur-Seine, près de Rouen (76), Suez vient d'investir plus d'un million d'euros dans un nouveau process de tri des plastiques rigides mélangés issus des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), de Véhicules hors d'usages ou d'industriels.