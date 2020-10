Suez / Engie / Veolia : Ardian ne fera pas d'offre

Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Suez cède 3,2% à 15,6 euros ce lundi alors que le Conseil d'administration vient d'annoncer "être en ligne avec la décision d'Ardian de ne pas remettre d'offre au Conseil d'Engie". Le groupe de services à l'environnement regrette qu'Engie ait accepté la nouvelle offre de Veolia sur sa participation de 29,9% dans Suez alors qu'il considère toujours l'approche de Veolia comme hostile.

Le Conseil de Suez regrette notamment "la précipitation du Conseil d'Engie de vouloir décider sans analyse et sans discussion et dialogue préalables d'une offre alternative qui préserve l'intérêt social de Suez, et celui de ses actionnaires et de toutes ses parties prenantes, salariés et clients".

Afin de préserver les intérêts des actionnaires et des parties prenantes, le Conseil d'administration de Suez confirme qu'il mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter une prise de contrôle rampante ou un contrôle de fait.

Un Conseil d'Engie est également prévu ce lundi.