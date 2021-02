Suez, durable à 74%

Suez, durable à 74%









Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Suez annonce, avec un an d'avance sur l'obligation européenne, que 74% de son chiffre d'affaires 2020 est admis dans le référentiel de la taxonomie européenne des activités durables. En 2019, la Commission Européenne a mis en place un référentiel commun à toutes les entreprises afin d'évaluer leur contribution positive à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce pourcentage, très important, "est une nouvelle preuve de la qualité du profil 'ESG' de Suez pour les investisseurs souhaitant allouer leurs placements dans des activités durables", se félicite le groupe.

Près de trois-quarts de ses activités sont donc identifiées par la réglementation européenne comme contribuant à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le cadre de son plan stratégique SUEZ 2030, le groupe prévoit que 100% de ses solutions soient 'durables' à l'horizon 2030. Aujourd'hui, Suez est "le seul groupe français positionné exclusivement sur les services essentiels à l'environnement". Cette part élevée du chiffre d'affaires souligne la cohérence entre le plan stratégique SUEZ 2030 centré sur la préservation du capital naturel et la lutte contre le réchauffement climatique, et les objectifs vers lesquels la Commission européenne entend flécher les investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris et la neutralité carbone.

Suez complètera également sa communication extra-financière en intégrant à sa Déclaration de Performance Extra-Financière 2020 avec les référentiels anglo-saxons SASB-TCFD afin de répondre aux attentes exprimées par la communauté financière.

La méthodologie développée a permis d'identifier le chiffre d'affaires 2020 issu des activités éligibles à l'atténuation du changement climatique ainsi que celles contribuant aux cinq autres objectifs de la taxonomie européenne (adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition vers l'économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes) dont les critères d'alignement devraient être publiés en 2021. Le référentiel est en cours de finalisation par les autorités européennes.