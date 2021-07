Suez : dividende en vue

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Suez, qui s'est déroulée le 30 juin à huis clos au siège de la société, sous la présidence de Philippe Varin, a adopté l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

Le Groupe se félicite d'avoir recueilli un "soutien fort de la part de ses actionnaires". 40,9%des actionnaires ont participé à l'Assemblée Générale, étant précisé que l'exercice des droits de vote attachés aux actions détenues par Veolia, soit 29,38% du capital, est suspendu conformément à la règlementation applicable.

Dividende

L'Assemblée générale a approuvé les comptes 2020 ainsi que le versement d'un dividende en numéraire de 0,65 euro par action.

Le dividende sera détaché le 6 juillet et mis en paiement le 8 juillet.

Au Conseil d'administration

L'Assemblée a également ratifié la cooptation en qualité d'administrateurs de MM. Bertrand Meunier, Jacques Richier, Anthony R. Coscia et Philippe Petitcolin. Le Conseil d'Administration est composé de 14 membres, dont 82% d'indépendants et 45% de femmes.

La politique de rémunération de chacun des mandataires sociaux a été approuvée, ainsi que la rémunération qui leur a été versée ou attribuée au cours de l'exercice écoulé.

Bertrand Camus, Directeur Général de Suez, commente : Suez a connu ces derniers mois de profonds changements. Malgré des vents contraires, nous n'avons pas dévié de notre route et le plan Suez 2030 a démontré ses résultats après seulement un an de mise en oeuvre. Nous avons ainsi entamé une nouvelle trajectoire de création de valeur pérenne pour l'ensemble des parties prenantes du Groupe, et je tiens particulièrement à remercier les collaborateurs pour leur confiance et leur mobilisation exceptionnelle .

Commentaires sur l'activité au 2e trimestre 2021

Julian Waldron, Directeur Général Adjoint du Groupe en charge des Finances, a par ailleurs commenté les tendances des activités du Groupe au second trimestre 2021.Ainsi, à fin juin 2021, l'activité est globalement en ligne avec les performances enregistrées au 1er trimestre, montrant une forte reprise par rapport à l'année passée mais aussi une croissance par rapport à 2019.

Les actions d'amélioration de la performance opérationnelle du Groupe " continuent par ailleurs de porter leurs fruits afin de soutenir tant la profitabilité que la génération de trésorerie ".

Dans le contexte de volatilité, le Groupe est "solidement installé sur la trajectoire dessinée pour 2021 et confirme l'ensemble de ses objectifs".