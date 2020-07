Suez : des charges pèsent sur les comptes

(Boursier.com) — Pour Suez, le chiffre d'affaires sur le semestre est en décroissance organique de -4,5% vs. 2019.

L'EBIT est en chute de 88% en passant de 645 ME contre 76 ME.

Le Résultat net part du Groupe ressort à -538 ME contre 212 ME avec des coûts et provisions. Le Groupe a également enregistré des charges one-off liées à la mise en oeuvre du plan stratégique Shaping SUEZ 2030.

Dans sa Guidance du second semestre, Suez vise un chiffre d'affaires en décroissance organique de -4% à -2% vs. S2 2019.

L'EBIT du S2 2020 est estimé à environ 600 à 650 ME.