Suez : création d'une joint-venture en Chine dans le recyclage des déchets de construction

(Boursier.com) — Suez va créer une co-entreprise en Chine. Le groupe français a conclu un accord qui prévoit la création d'une joint-venture avec Anji (67%) afin d'assurer l'exploitation et la maintenance d'une usine de recyclage des déchets issus de la construction à Anji, située dans la province du Zhejiang, pour une durée de 20 ans. Ce projet, piloté par Anji, permettra de traiter environ 380.000 tonnes de déchets de construction par an, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes.

Le projet d'Anji s'inspirera du "modèle de Changshu" initié par Suez en 2018 pour la revalorisation des déchets de la construction en de nouvelles ressources, et s'appuiera sur des technologies basées sur Internet et l'Internet des objets (IdO), sur des processus de traitement personnalisés ainsi qu'une plate-forme numérique intelligente qui permettra de gérer l'ensemble du processus de collecte, de transfert et de traitement des déchets. Le projet intègrera également des installations de tri intelligentes pour traiter les déchets de construction avec efficacité et précision et ainsi atteindre un taux de réutilisation des déchets d'au moins 85%. Les déchets recyclés permettront notamment de produire des briques, des bordures de trottoirs ou des revêtements routiers. Les matériaux combustibles serviront aux usines de valorisation énergétique pour la production d'électricité, et les matériaux métalliques pourront, quant à eux, être réutilisés dans de nouveaux projets.