Suez : contrats en Inde pour une usine d'eau potable

(Boursier.com) — Suez a remporté deux contrats en Inde pour la conception, la construction et l'exploitation pendant sept années d'une usine de production d'eau potable ainsi que d'un réservoir d'eau traitée et d'une station de pompage sur le site de l'usine de production d'eau potable TK Halli. Le montant total est de 60 millions d'euros.

Au cours des deux dernières décennies, Suez a déjà conçu et construit trois unités de traitement de l'eau sur ce site de Bangalore, produisant au total 1,55 million de mètres cubes d'eau par jour. Le groupe opère l'ensemble de ces infrastructures. Après la construction et la mise en service de la nouvelle installation en 2023, Suez assurera l'exploitation et la production cumulée de 2,35 millions de mètres cubes d'eau potable chaque jour pour approvisionner plus de 10 millions d'habitants de Bangalore et sa banlieue.