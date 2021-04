Suez confirme ses objectifs 2021 après un début d'exercice solide

Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Suez a réalisé un très bon début d'année, tous les segments d'activité du groupe étant en croissance. Sur le premier trimestre, le groupe de gestion de l'eau et des déchets enregistre un EBITDA de 768 millions d'euros, en croissance organique de +17,0% et de +14,3% à changes constants, pour un chiffre d'affaires de 4,31 MdsE, en hausse organique de 5,9%.

La forte progression organique de l'EBITDA résulte de la croissance du chiffre d'affaires avec un déploiement de la stratégie de croissance sélective du Groupe, du succès de la mise en oeuvre du plan de performance et du maintien des mesures d'atténuation face à la pandémie de Covid-19. La marge d'EBITDA est ainsi en progression de 1,7 point sur un an.

Compte tenu de ce bon début d'exercice, le management confirme ses objectifs et perspectives 2021, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 16 MdsE avec un retour à la croissance organique, un EBIT de 1,4 à 1,6 MdE, un BPA récurrent de 0,80 à 0,85 euros et un Free Cash-Flow récurrent supérieur à 500 ME.

Le Groupe maintien sa proposition d'un dividende ordinaire à 0,65 euro par action, comme indiqué initialement. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale de Suez statuant sur les comptes de l'exercice 2020, laquelle aura lieu le 22 juin prochain. Compte tenu de l'accord de principe conclu avec Veolia le 11 avril dernier, le Conseil d'administration a décidé de ne pas proposer, à ce stade, de distribution exceptionnelle.