Suez confirme être en négociations avancées pour céder ses activités australiennes

Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Suez confirme être en discussions avancées pour céder à Cleanaway l'ensemble de ses activités "Recyclage & Valorisation" en Australie. Les deux sociétés sont parvenues à un accord préliminaire sur la valorisation, avec un multiple de transaction sous-jacent d'environ12x l'EBITDA 2020 et une valeur d'entreprise d'environ 2,520 milliards de dollars australiens - soit une valorisation bien au-dessus de la valorisation implicite de ces activités au sein de Suez, et bien supérieure au multiple reflété dans l'offre actuelle de Veolia de 18EUR/action (coupon attaché). En 2020, les activités australiennes R&V de SUEZ ont généré un chiffre d'affaires de 1,412 Md$A.

Suez précise qu'un des éléments clé de l'accord sera de structurer l'opération afin d'assurer sa compatibilité avec la proposition de négociations faite par Suez à Veolia le 21 mars dernier : la convention de cession serait résiliée si, d'ici fin avril / début mai, Suez parvenait à un accord sur une opération incluant une offre publique sur Suez, ou si une offre publique à un prix par action de 22,5 euros (dividende attaché) pour 100% de Suez faisait l'objet d'un engagement public.

Le projet de convention de cession prévoirait également que pendant une période de trois semaines, tout tiers acquéreur (y compris Veolia) aurait le droit de présenter une offre plus élevée portant sur les activités R&V en Australie. Bien que les négociations soient à un niveau avancé, à ce stade, il n'existe aucune garantie que des accords définitifs seront conclus et qu'une transaction sera mise en oeuvre.

Veolia qui détient 29,9% de Suez après avoir repris en octobre la participation d'Engie pour 3,4 milliards d'euros, tente depuis plusieurs mois de mettre la main sur Suez mais se heurte au refus permanent de son concurrent. Le groupe dirigé par Antoine Frérot a déjà averti qu'il chercherait à s'opposer à la vente de tout actif jugé stratégique chez Suez - y compris ses activités de traitement des déchets en Australie - par tout moyen légal. A ce sujet, Suez précise que Veolia a initié des actions judiciaires contre Suez et Cleanaway en France et en Australie. "Ces actions, dont Suez considère qu'elles sont dénuées de fondement et malveillantes, semblent destinées à empêcher Suez de démontrer la valeur intrinsèque de ses activités".