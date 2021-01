Suez boucle l'acquisition du portefeuille de membranes d'osmose inverse de Lanxess

(Boursier.com) — Suez a finalisé l'acquisition du portefeuille de membranes d'osmose inverse du groupe de chimie de spécialités Lanxess. Avec cette opération, Suez intègre une technologie d'osmose inverse, ces membranes compléteront l'offre de la division Water Technologies & Solutions et permettront d'accompagner toujours plus la clientèle dans le traitement de l'eau. Cette acquisition permettra au Groupe d'étendre à la fois son offre et sa capacité de production et de renforcer sa croissance conformément au plan stratégique Shaping Suez 2030. L'acquisition de la ligne de produits d'osmose inverse de Lanxess comprend les membranes d'osmose inverse et l'usine de production située à Bitterfeld, en Allemagne. La finalisation de cette opération vient étendre les capacités et l'expertise internationales de Suez dans la production de membranes d'osmose inverse. Elle permettra de répondre aux besoins croissants en matière de membranes d'eau saumâtre.