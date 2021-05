Suez : AG reportée

Suez : AG reportée









(Boursier.com) — Conformément aux annonces faites le 14 mai en lien avec l'accord de rapprochement avec Veolia, la date de l'Assemblée Générale de Suez initialement fixée au 22 juin 2021 est reportée au mercredi 30 juin 2021 à 14h30. Il est rappelé que cette Assemblée Générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires au siège de la société, Tour CB21, 16, place de l'Iris, 92040 Paris-La Défense.

Un avis d'ajournement ainsi qu'un avis de réunion valant avis de convocation ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de ce jour.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021 est appelée à délibérer sur le même ordre du jour que celui qui figurait dans l'avis de réunion publié au BALO le 30 avril 2021. Les résolutions demeurent inchangées dans leur rédaction à l'exception de la troisième résolution relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos et à la distribution du dividende, dont les dates de détachement et de paiement sont respectivement fixées au 6 et 8 juillet 2021, en lieu et place des 28 et 30 juin 2021.