Suez : acquisition des minoritaires de la co-entreprise de gestion de l'eau aux Canaries

(Boursier.com) — Suez acquiert la participation de 33,4% d'Itochu Group dans Canaragua, pour un montant de 37 millions d'euros. Suez détient désormais la totalité (100%) du capital de Canaragua, et renforce ainsi sa capacité à accélérer la croissance de ses résultats et de son chiffre d'affaires pour les années à venir.

Après la récente annonce de l'acquisition des intérêts minoritaires de Suez NWS et Suyu en Chine, le Groupe poursuit en Espagne la réalisation de ses objectifs de réallocation sélective du capital identifiés dans Shaping Suez 2030. Grâce à une structure optimisée et simplifiée de ses activités, le Groupe renforce sa capacité à remporter des contrats d'envergure et à forte valeur ajoutée, tout en créant plus de valeur pour ses parties prenantes.

Canaragua est le leader de la gestion de l'eau aux Iles Canaries. La société est présente dans 6 des 8 îles de l'archipel et sert une population de 1,1 million d'habitants. Grâce à cette opération, Canaragua se renforce en tant qu'acteur essentiel de la transformation des îles Canaries. L'entreprise poursuit la promotion d'un modèle de croissance économique durable à long-terme, capable de faire face et de répondre aux défis actuels et futurs des îles.

En 2019, Canaragua a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 91 ME et un Ebitda d'environ 16 ME.