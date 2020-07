Suez acquiert le portefeuille de membranes d'osmose inverse de Lanxess

(Boursier.com) — Suez a conclu un accord portant sur l'acquisition du portefeuille de membranes d'osmose inverse du groupe de chimie de spécialités Lanxess. Ces membranes compléteront l'offre de la division Water Technologies & Solutions et permettront d'accompagner toujours plus la clientèle dans le traitement de l'eau. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance et d'investissement de Suez sur le marché de l'eau industrielle. L'accord permettra de déployer une technologie d'osmose inverse complémentaire dans des secteurs adjacents en pleine croissance, et d'augmenter la production mondiale de membranes. Cet accord d'achat de la ligne de produits d'osmose inverse de Lanxess comprend les membranes, les matières premières et l'usine de production de Bitterfeld, en Allemagne, ainsi que l'intégration de son réseau de distribution et des collaborateurs de production directement liés à cette activité.

L'accord devrait être conclu dans les prochains mois, après consultation du comité d'entreprise concerné.