Suez accuse réception du courrier de Veolia

(Boursier.com) — Après l'annonce de Veolia Environnement en matinée, le Conseil d'administration de Suez accuse réception du courrier rendu public, ce 7 janvier, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce .

Le Conseil d'administration de Suez avait demandé à plusieurs reprises que des précisions lui soient fournies , indique le groupe.

Le Conseil va maintenant examiner le document reçu. L'intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties-prenantes, les salariés et les clients, doit s'apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d'exécution rapides et maîtrisées , dit le Conseil d'Administration de Suez qui assure également être attentif à la cohérence avec le plan stratégique Suez 2030 et avec la raison d'être du Groupe .