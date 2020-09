Suez : accord de cession de ses 53,51% dans ESSAL

Suez : accord de cession de ses 53,51% dans ESSAL









Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Suez , à travers sa filiale Aguas Andinas, a conclu un accord avec Algonquin Power & Utilities Corp (APUC) pour la cession de sa participation de 53.51% dans Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL) dans le cadre d'une offre publique d'achat impliquant une valeur d'entreprise totale d'environ 295 M$. Cette cession est en ligne avec le plan Shaping Suez 2030, à travers lequel le groupe réoriente ses capitaux vers des activités correspondant à sa stratégie de croissance sélective. ESSAL fournit des services de production et de distribution d'eau potable, ainsi que de collecte et de traitement des eaux usées. Avec 33 accords de concessions, ESSAL dessert actuellement plus de 224.000 foyers et 10.000 entreprises au Chili. En 2019, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 77 M$ et un Ebitda de 17 M$.

L'opération, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, devrait être conclue au quatrième trimestre.