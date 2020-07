Suez accélère son plan de transformation et sa réduction de coûts

Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Alors que le 2e trimestre s'achève, Suez confirme l'amélioration de tendances de ses activités dans la plupart des régions où le groupe opère, en comparaison du point bas atteint en avril et mai. La situation économique en Asie et en Europe se redresse. Bien qu'il subsiste une incertitude réelle et que certaines zones comme l'Amérique du Sud, l'Inde et les Etats-Unis sont encore au centre de la phase la plus difficile de la pandémie, nous sommes désormais en mesure de donner plus d'informations sur l'évolution de l'activité et d'estimer les risques et impacts ponctuels liés au contexte actuel , explique le management qui poursuit : Les équipes de Suez ont démontré leur résilience et leur agilité face à la situation sans précédent que nous avons traversé ces 6 derniers mois. Partout dans le monde, elles ont assuré la continuité et la qualité de nos services publics vitaux, essentiels à la santé publique. Tout en protégeant nos collaborateurs et nos clients, nous avons remporté de nouveaux contrats et réalisé des ajustements substantiels de coûts et d'investissements. Cette résilience et cette agilité, associées aux mesures de renforcement de la liquidité, permettent au Groupe d'avancer sur la base d'une structure financière solide .

Tendances de l'activité

La pandémie a eu un impact conséquent au 1er semestre, et notamment au second trimestre, sur les économies des pays dans lesquels Suez est présent. Au cours du 2e trimestre, les mois d'avril et de mai ont constitué un point bas en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, le mois de juin montrant une amélioration significative des activités.

Par conséquent, Suez prévoit un chiffre d'affaires résilient et un impact substantiel mais atténué des baisses de volumes sur l'Ebit. Ainsi :

- le chiffre d'affaires au 1er semestre 2020 devrait afficher une décroissance organique de l'ordre de -6% comparé à l'année dernière ;

- l'Ebit sous-jacent, est attendu entre 320 et 330 ME hors tout élément "one-off".

Par segment d'activité, Suez anticipe les évolutions de chiffre d'affaires suivantes pour le 1er semestre :

- Eau : décroissance organique d'environ -6% (+0,6% au T1)

- Recyclage et Valorisation : décroissance organique d'environ -8% (-0,3% au T1)

- Environmental Tech & Solutions : décroissance organique d'environ -4% (+2,9% au T1).

La majeure partie des impacts consolidés en 2020 consécutifs au déclin de l'activité seraient enregistrés au second trimestre.

Bien qu'il soit trop tôt pour communiquer des objectifs formels, notre expérience de sortie de confinement, depuis le mois de mars en Chine et plus récemment en Europe continentale, implique que l'activité au second semestre devrait se rapprocher des niveaux de l'année passée, tout en demeurant inférieure, et cela même en faisant l'hypothèse par exemple d'une activité touristique perturbée au cours de l'été. L'activité peut cependant être volatile d'une semaine à l'autre. Nous communiquerons une actualisation détaillée des perspectives lors de la publication des résultats du 1er semestre fin juillet , explique la direction de Suez.

Mesures d'atténuation et plan de performance

Face au brusque ralentissement de l'activité, les équipes de Suez ont réagi rapidement afin d'en atténuer l'impact sur la rentabilité du Groupe. Les mesures mises en place devraient générer plus de 100 ME de réduction de coûts au 1er semestre, indépendamment des efforts continus de réduction de coûts et de la répartition habituelle entre coûts variables et coûts fixes.

Une part de ces efforts exceptionnels disparaîtra naturellement lors de la reprise de l'activité , estime le management : Cependant, nous pensons qu'une part importante, liée aux changements durables dans notre façon de travailler, pourra être conservée dans le futur et s'ajoutera ainsi au plan de performance dans le cadre de Suez 2030 .

Ce plan de performance Suez 2030 est actuellement bien engagé pour atteindre 45 à 50% de l'objectif total de 1 milliard d'économies en 2021. Des mesures pour l'accélérer et l'étendre sont également prises .

Charges 'one-off' de 270 à 290 ME au S1

Suez avait précédemment indiqué des charges 'one-off' relatives au déploiement de la transformation de l'ordre de 500 à 700 ME sur la période 2020-2023, dont 300 à 350 ME en 2020.

Suez va accélérer ce plan de transformation au cours de l'année 2020. Ainsi, les charges de restructuration et de dépréciation d'actifs relatives au plan s'élèveront à environ 270 ME au cours du 1er semestre, en grande partie sans impact sur la trésorerie.

De plus, au-delà de l'impact sur les volumes d'activités, le Groupe va enregistrer, en grande partie au 1er semestre, une série de coûts et de charges additionnels liés à l'environnement actuel. Cela inclut notamment les surcoûts liés au maintien de l'activité durant la pandémie, les risques liés aux interruptions d'activité, comme par exemple pour les activités de construction, et les impacts potentiels de nos actions de solidarité sur les recouvrements de créance, alors que nous soutenons notre base de clients au cours de cette période difficile.

Le total des coûts 'one-off' lié à ces impacts est estimé entre 270 et 290 ME pour le 1er semestre.

Structure financière solide ; liquidité renforcée

Suez a renforcé sa structure financière en conservant une position de liquidité très élevée. Depuis le 26 mars, le groupe a émis environ 2 MdE de dette à long-terme, soit l'équivalent de l'intégralité de l'échéance de dette à long-terme d'ici juin 2022. Nous confirmons notre objectif de réduction de l'ordre de 15% des investissements sur l'ensemble de l'année .

Je suis particulièrement fier et reconnaissant de ce que nos équipes accomplissent au quotidien dans le monde entier, permettant au Groupe de garantir ses services publics essentiels et vitaux tout en assurant à nos collaborateurs de travailler en toute sécurité. Alors que le 1er semestre se termine, et bien que certaines de nos équipes sont toujours en plein coeur de la crise, nous pouvons affirmer que notre Groupe fait preuve d'une grande résilience , commente Bertrand Camus, Directeur Général. Dans le contexte actuel, nous demeurons plus centrés que jamais sur le déploiement de notre stratégie Shaping Suez 2030, et accélérons certains aspects de notre transformation. Nous avançons la restructuration de nos activités là où cela est nécessaire, redémarrons certains aspects différemment, et sortons plus rapidement de celles moins stratégiques .