Stryker : chirurgical ?

(Boursier.com) — Stryker , le groupe médical de Kalamazoo, Michigan, a ajusté ses prévisions hier soir en rehaussant la borne basse de sa guidance de bénéfice annuel par action. Le groupe évoque la fermeté de la demande pour ses dispositifs médicaux et chirurgicaux, après la reprise post-pandémique. Stryker a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfice et de revenus sur le troisième trimestre, avec la poursuite de la reprise des volumes d'interventions. Les revenus trimestriels ont augmenté de 9,6% à 4,91 milliards de dollars. Les ventes de l'unité de chirurgie médicale et neurotechnologie ont augmenté de 10,5% à 2,86 milliards de dollars, alors que celles du segment orthopédie et colonne vertébrale ont progressé de 8,4% à 2,05 milliards. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 2,46$ contre 2,43$ de consensus. Enfin, Stryker a donc relevé la limite inférieure de ses prévisions de bénéfice à 10,35$ par titre, tout en maintenant la limite supérieure à 10,45$.