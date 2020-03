StreamWide sur les 10 euros

(Boursier.com) — StreamWide campe maintenant sur les 10 euros, redonnant 10,7% sur la semaine glissante. Le groupe récemment publié ses comptes 2019. A cette occasion, le groupe a précisé ses perspectives.

Les revenus 2020 anticipés et sécurisés en ce début d'exercice sont déjà quasi équivalents à ceux enregistrés au titre de 2019. Cependant, la situation actuelle de crise sanitaire COVID-19 en France et dans le monde entier ouvre une période d'incertitudes importantes, sans que personne ne puisse encore en appréhender, dans le temps, les effets économiques. Aussi, si les revenus 2020 restent bien orientés et devraient à nouveau ressortir en croissance, Streamwide estime difficile d'en appréhender l'impact annuel. Dans ce contexte, Streamwide a activé son plan de continuité d'activité (PCA). L'ensemble de ses salariés est en télétravail, ce qui lui permet d'assurer tous ses services internes et les activités externes envers ses clients. Le Groupe fera aussi appel à l'ensemble des mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement français durant cette période de crise majeure.