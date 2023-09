Streamwide : question de calendrier !

(Boursier.com) — Streamwide a enregistré un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros au titre du 1er semestre 2023, en croissance de +3%.

Le résultat opérationnel courant avant amortissements (Ebitda) ressort à 4,58 ME, en croissance de +21% (3,78 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net est positif de +1,19 ME, en augmentation de +0,2 ME (+15%) par rapport au 1er semestre 2022 (+1,04 ME).

La structure financière du Groupe reste solide au 30 juin, avec des fonds propres de 20,5 ME et une trésorerie nette significative de 6,7 ME (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 44,8 ME (39,5 ME au 31 décembre 2022).

La trésorerie brute du Groupe ressort à 16,4 ME (+5 ME) au 30 juin. Après prise en compte des dettes financières (9,7 ME) et hors passifs locatifs (2,8 ME contre 2,9 ME au 31 décembre 2022), la trésorerie nette est de 6,7 ME contre 8,5 ME au 31 décembre 2022.

Les flux de trésorerie opérationnels positifs (+3,1 ME) diminuent légèrement suite, essentiellement, à la variation du BFR de période (-0,8 ME), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits restent élevés et soutenus à 3,2 ME. La créance liée au Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2022 (1,1 ME) devrait être remboursée au second semestre de l'exercice, alors qu'un remboursement de 1 ME avait été enregistré au premier semestre 2022. Les flux de financement sont positifs de 5,3 ME.

Perspectives

Le niveau des revenus annuels 2023 actuellement anticipé est satisfaisant, mais reste encore lié au calendrier de déploiement des différents projets ministériels français et européens. Le projet italien, notamment, remporté par le Groupe depuis plusieurs mois maintenant, devrait entrer dans une première phase opérationnelle d'ici la fin de l'exercice. En termes de revenus, l'impact pourrait ainsi être plus ou moins important dès le 4e trimestre 2023. Outre cette incertitude, les revenus 2023 devraient cependant progresser de façon au moins équivalente à l'évolution constatée au 1er semestre de l'exercice. Avec une base de revenus souvent plus favorable au 2e semestre, et avec une structure de coûts relativement stable, l'impact sur la marge opérationnelle et sur les résultats annuels devrait donc être positif.

A moyen terme, de nombreux projets, aussi bien en France qu'en Europe et aux Etats-Unis pourraient se concrétiser dans les prochains mois. Cependant, les revenus 2024 restent encore dépendants des différents calendriers opérationnels retenus dans ces différents projets. Même si les projets d'évolution du secteur "public safety", et plus généralement l'adoption de solutions de communications critiques de nouvelle génération devraient s'accélérer à terme, la variable temps demeure une inconnue et oblige donc toujours le Groupe à une relative prudence quant au niveau de revenus annuels qu'il peut anticiper pour l'année 2024.

Le Groupe reste confiant dans sa capacité à maintenir sa dynamique de croissance rentable, qui reste cependant toujours liée aux différents calendriers des nombreux projets et aux contraintes techniques et organisationnelles auxquelles les clients / prospects sont confrontés.

Le Groupe investit et va continuer à investir techniquement dans ces solutions pour répondre efficacement aux besoins de ses clients, tout en développant encore son écosystème commercial direct et indirect pour diversifier ses sources de revenus futurs.