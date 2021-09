Streamwide publie un RN de 1,9 ME au S1 (+6%)

(Boursier.com) — Streamwide publie un résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) de 4,3 ME (+20%), alors que l'EBIT ressort à 2,3 ME (+25%). Le RN est de 1,9 ME (+6%) et la trésorerie nette de 8,6 ME (+3,7 ME). Les revenus du second semestre sont bien orientés. Avec une croissance qui devrait ressortir légèrement inférieure à celle constatée au premier semestre 2021 (effet de base historiquement plus important au second semestre), l'exercice 2021 sera donc de nouveau marqué par une croissance importante des revenus et des résultats opérationnels. Les taux de rentabilités opérationnelles devraient ressortir proches de ceux réalisés en 2020.

Le renforcement des équipes, notamment en France, engagé depuis le début de l'année 2021, devrait se poursuivre au second semestre de l'exercice, pour permettre au Groupe de faire face aux prochaines échéances commerciales importantes.

La capacité d'autofinancement du Groupe est largement positive et couvre les investissements réalisés dans les nouvelles solutions de communications critiques team on mission et team on the run. Ces développements (suite complète d'outils collaboratifs, TAS, SDK, API, provisioning, FSM et nouvelles fonctionnalités opérationnelles), intégrés dans des architectures techniques sécurisées et souveraines, sont de réels différenciants par rapport aux autres solutions "grand public" existantes, ouvrant ainsi au Groupe d'importantes

opportunités commerciales.

En France et en Europe notamment, plusieurs dossiers ministériels d'envergure sont actuellement engagés et pourraient aboutir dans les prochains mois.

Quelle que soit la maturité des projets (lancement initial des services ou mise à l'échelle), et les niveaux de revenus différents qu'ils impliquent dans le temps, le Groupe est confiant dans sa capacité à y répondre avec succès. La fin de l'année 2021 devrait donc encore renforcer le positionnement du Groupe comme acteur de référence sur le marché des communications critiques et sécurisées, et lui permettre de construire ses revenus futurs.

L'adéquation des solutions proposées avec les marchés adressés et l'écosystème en place, notamment avec les partenaires et distributeurs du Groupe, lui permettent de se projeter rapidement vers 2022 et 2023, pour construire de nouvelles années de croissance.