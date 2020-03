Streamwide : projet remporté

(Boursier.com) — Le Ministère de l'Innovation et des TIC du Rwanda, la ville de Kigali, le cabinet de conseil français Tactis et leurs partenaires, dont Streamwide et sa solution Team on the run, travaillent à l'amélioration de la durabilité de la ville de Kigali par la mise en place d'un projet numérique. Il s'agit d'une plateforme citoyenne innovante doublée d'un réseau de capteurs pour contrôler la qualité de l'air. Ce projet sera réalisé grâce à un financement FASEP de la Direction Générale du Trésor. Le projet compte parmi les premiers projets de plateforme citoyenne visant à améliorer la durabilité et la qualité de vie des habitants d'une zone urbanisée sur le continent Africain.

La contribution de Streamwide dans ce projet consiste, à travers sa solution Team on the run, en la mise en place d'une solution de gestion automatisée des signalements envoyés par les citoyens depuis l'application de la ville. Cette solution permettra aux autorités urbaines de gérer efficacement le flux de données pour mener les actions adéquates dans les meilleurs délais et d'offrir aux habitants les meilleurs services. L'automatisation des processus permet aussi d'alléger la gestion des tâches récurrentes et d'optimiser le processus décisionnel.