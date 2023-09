StreamWide : progresse après les comptes

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, StreamWide progresse de 2,3% à 17,7 euros au lendemain de la présentation de résultats semestriels en amélioration. Le niveau des revenus annuels 2023 actuellement anticipé est satisfaisant, mais reste encore lié au calendrier de déploiement des différents projets ministériels français et européens, a souligné le management. Outre cette incertitude, les revenus 2023 devraient cependant progresser de façon au moins équivalente à l'évolution constatée au 1er semestre de l'exercice. Avec une base de revenus souvent plus favorable au 2e semestre, et avec une structure de coûts relativement stable, l'impact sur la marge opérationnelle et sur les résultats annuels devrait donc être positif.

Malgré une visibilité encore limitée sur les perspectives, le groupe démontre sa capacité à préserver et même améliorer ses niveaux de profitabilité, note ainsi TP ICAP Midcap qui reste convaincu par l'attractivité des perspectives de forte croissance rentable du groupe sur les années à venir, les projets d'envergure continuant de se multiplier en Europe. Il maintient logiquement sa recommandation 'achat' avec un objectif ajusté de 22 à 24 euros.