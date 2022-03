Streamwide : peu de réactions

(Boursier.com) — Streamwide remonte de 0,8% ce mardi à 25,40 euros, alors que l'augmentation des revenus annuels 2021 (+2,8 ME soit +20%) est issue des solutions professionnelles de communications critiques (+2,7 ME) en progression de 32% et représentant maintenant près de 66% (+7 pts) des revenus annuels du Groupe. L'activité est principalement portée par les effets continus du partenariat avec la division Secure Land Communications (SLC) d'Airbus Defence and Space, la poursuite du déploiement du projet PCSTORM et de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de sociétés privées françaises, remportés et déployés en 2021, notamment auprès d'un nouveau ministère régalien.

Cette croissance impacte directement et positivement le résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) qui s'élève à 9,4 ME, soit 56% des revenus (+1 pt), en progression de +1,7 ME (+23%).

Les charges opérationnelles ont progressé à un rythme inférieur à la croissance des revenus et ressortent à 7,4 ME, contre 6,3 ME en 2020. Cette augmentation de 1,1 ME provient essentiellement de celle de la masse salariale "nette" (+0,9 ME), liée à la progression importante des effectifs au 31 décembre 2021 (213 personnes) par rapport au 31 décembre 2020 (186 personnes) et aux commissions commerciales en hausse.

Le renforcement des équipes doit permettre au Groupe de soutenir la croissance de ses activités, de conserver son avance technologique et de répondre au mieux aux nombreux projets en cours. Comme présenté à la mi-année, la masse salariale "nette" du Groupe, après activation des frais de personnels liés aux développements produits (4,9 ME en 2021 contre 3,8 ME en 2020), reste maîtrisée et représente 35% des revenus de période.

Après amortissements (4,5 ME, dont 3,4 ME au titre des frais de développement), le résultat opérationnel courant (EBIT) ressort à 4,9 ME, en progression de +0,9 ME et représente 29% des revenus annuels, taux stable par rapport à 2020.

Après prise en compte d'un résultat financier positif (+0,2 ME), marqué par l'évolution positive du taux de change USD/euro au cours du second semestre 2021, et d'un résultat fiscal négatif (-1,1 ME suite notamment aux impacts fiscaux différés liés à l'activation des frais de développement), le résultat net ressort positif à 4,1 ME, en augmentation de 0,8 ME (+25%) par rapport à 2020.

Le groupe se dit confiant dans l'adéquation des solutions qu'il propose avec les enjeux et les marchés actuellement adressés et adressables... En effet, l'avance technologique démontrée par ces solutions lui permet d'être positionné comme un acteur majeur du marché des communications critiques. Comme dans toute évolution technologique, la seule inconnue reste la vitesse de généralisation, de mise à l'échelle et d'adoption de ces solutions de nouvelle génération par l'ensemble du marché adressable. La résilience de l'organisation technique et humaine du Groupe lui permet d'être positionné au mieux pour tirer parti de cette croissance à venir du marché des communications et des activités critiques.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a ajusté son objectif de cours de 40 à 37 euros tout en restant à l'achat...