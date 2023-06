Streamwide : pas d'émission de capital réservée aux adhérents du PEE

(Boursier.com) — Streamwide a tenu son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, le 22 juin.

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été approuvés. Toutes les autres résolutions proposées et recommandées par le conseil d'administration, en vue notamment de permettre à la société de répondre, à terme, à d'éventuels besoins en fonds propres et de la doter de ressources nouvelles, ont été adoptées.

Résolutions à titre ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 : adoptée à 100%

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 : adoptée à 100%

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 : adoptée à 100%

4. Quitus aux administrateurs : adoptée à 100%

5. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce : adoptée à 100%

6. Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts : adoptée à 100%

7. Autorisation à consentir au conseil d'administration pour procéder au rachat d'actions de la Société : adoptée à 99,16%

Résolutions à titre extraordinaire

8. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital, avec maintien du DPS des actionnaires, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières : adoptée à 99,16%

9. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre visée à l'article L.411-2 1o du Code de commerce, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières : adoptée à 95,53%

10. Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières dans la limite de 15% de l'émission initiale : adoptée à 96,37%

11. Fixation du plafond global des autorisations d'émissions d'actions et de valeurs mobilières : adoptée à 98,82%

12. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices ou autres : adoptée à 100%

13. Autorisation d'annulation de tout ou partie des actions achetées par la Société : adoptée à 99,81%

14. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise : rejetée à 95,53%

15. Pouvoirs en vue des formalités : adoptée à 100%