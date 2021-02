StreamWide : nouvelle forte croissance des revenus

(Boursier.com) — StreamWide , le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 13,96 millions d'euros au titre de 2020 (10,21 ME en 2019), en croissance significative de +37%.

Comme annoncé lors des revenus semestriels le 20 juillet et confirmé le 21 septembre, les revenus 2020 progressent fortement, dans un contexte de crise sanitaire mondiale et après une première forte progression en 2019 (+51%). La croissance au titre du 2e semestre 2020 (+46%) ressort supérieure à celle constatée au 1er semestre de l'exercice (+28%).

Dans le prolongement de la dynamique engagée depuis 2019 (progression des revenus de +51%), les revenus 2020 progressent une nouvelle fois de façon importante (+37%). Cette croissance soutenue (+3,7 ME) est essentiellement portée par les nouvelles plateformes de communications critiques 'team on mission' et 'team on the run'.

Perspectives

La croissance significative des revenus 2020, associée à une maîtrise des coûts, devrait générer un effet de levier positif et consolider ainsi les niveaux de rentabilité et de résultats, attendus en nette amélioration au 31 décembre 2020.

L'obtention d'un PGE de 2,5 ME fin juin 2020 sécurise les moyens financiers du Groupe à court et moyen terme tout en optimisant sa trésorerie brute fin 2020. L'investissement dans les nouvelles plateformes de communications critiques 'team on mission' et 'team on the run' sera ainsi maintenu et soutenu dans les prochains mois pour accompagner la croissance.

L'adéquation des solutions avec les marchés adressés et l'écosystème en place, notamment avec les partenaires et distributeurs du Groupe, lui permettent d'être confiant sur la poursuite, dans les prochains mois, de la dynamique de croissance engagée depuis 2019 et confirmée en 2020.