Streamwide : le résultat net grimpe à 3,3 ME

(Boursier.com) — Pour Streamwide, l'augmentation des revenus annuels 2020 de +3,7 ME, est principalement portée par les effets continus du partenariat avec la division Secure Land Communications (SLC) d'Airbus Defence and Space, la poursuite du déploiement du projet PCSTORM, mais également par de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de société privées françaises, remportés et déployés en 2020.

Cette croissance impacte le résultat opérationnel courant avant amortissements à 7,6 ME en progression de +68%.

Le résultat net atteint 3,3 ME, en hausse de +186%.

La structure financière s'est renforcée au 31 décembre 2020, avec des fonds propres qui atteignent 16 ME et une trésorerie nette de +6,4 ME.

Selon la société, 2021 devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance solide des revenus.