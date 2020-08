Streamwide : le projet BroadWay entre en phase 2

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le consortium, dirigé par Airbus DS SLC et dont la société Streamwide est membre, a été sélectionné pour la phase 2 du projet d'achats publics avant commercialisation (PCP) "BroadWay". Le développement du prototype de cette phase 2 permet d'avancer vers un système de communication paneuropéen à large bande et interopérable pour la sécurité publique. Streamwide fournit ses solutions de communications critiques stratégiques et interopérables.

Le projet BroadWay regroupe 11 pays de l'Union européenne et vise à fournir à ces premiers intervenants européens une nouvelle capacité de communication mobile, fondamentale pour permettre une meilleure collaboration au-delà des frontières, lors d'événements paneuropéens complexes. Il vise à protéger des vies en cas d'incident critique, tels que des catastrophes naturelles ou des actes terroristes et d'autres parts, à accroître la coopération européenne lors d'opérations de protection civile telles que la lutte contre le crime organisé, des opérations de sauvetage ou l'organisation d'évènements nécessitant une sécurité renforcée.

La solution prototype, actuellement en cours de développement par le consortium, se concentrera sur les aspects techniques de la mobilité opérationnelle.