Streamwide : java de BroadWay ?

(Boursier.com) — Le consortium, dirigé par Airbus DS SLC et dont Streamwide fait partie, a été sélectionné pour la phase trois du projet d'innovation paneuropéen de haut débit mobile interopérable BroadWay, projet d'achats publics avant commercialisation, dédié à la sécurité publique et au secours en cas de crises. Après avoir achevé avec succès la deuxième phase du projet au mois de juillet 2021, le consortium Airbus a pleinement convaincu le comité de validation technique et l'acheteur principal, et progresse à présent vers la troisième et dernière phase de ce projet d'innovation. Deux consortiums - Airbus et Frequentis - ont été sélectionnés pour la phase finale qui devrait commencer en octobre 2021 pour se terminer fin septembre 2022. Les résultats du projet seront exploitables immédiatement à l'échelle européenne et nationale.

Le consortium apporte de la valeur ajoutée et de nombreux avantages grâce à son approche pluridisciplinaire, en s'appuyant notamment sur la solution de roaming et sur la plateforme de communication collaborative sécurisée en mobilité développée par Streamwide pour les missions critiques (Team on mission). Le projet BroadWay regroupe 11 pays de l'Union Européenne et couvre actuellement 1,4 million des 3,5 millions d'acteurs de la sécurité publique à travers l'Europe. Il vise à fournir à ces premiers intervenants européens une nouvelle capacité de communication mobile, fondamentale pour permettre une meilleure collaboration au-delà des frontières, lors d'événements paneuropéens complexes. Il permettra, d'une part, de protéger des vies en cas d'incident critique, tels que des catastrophes naturelles ou des actes terroristes et d'autre part, d'accroître la coopération européenne lors d'opérations de protection civile, telles que la lutte contre le crime organisé, des opérations de sauvetage ou l'organisation d'évènements nécessitant une sécurité renforcée.

La solution prototype, actuellement en cours de développement par le consortium dont Streamwide est membre, se concentrera sur les aspects techniques de la mobilité opérationnelle. Cela donnera aux intervenants de la sécurité publique la possibilité d'accéder aux informations et de les partager depuis n'importe où et à tout moment dans l'Union Européenne, tout en leur permettant de maintenir un niveau élevé de sécurité, de disponibilité et de continuité des services, critiques et nécessaires pendant leur mobilité. En outre, ce prototype couvre de très nombreux cas d'usage tout en assurant la communication, le contrôle et la sécurité, via des réseaux mobiles à large bande, partagés et dédiés. L'architecture proposée facilite également un déploiement, une configuration et une utilisation rapide et opérationnelle. Cette structure permettra par ailleurs à n'importe quel pays européen de rejoindre le futur réseau BroadNet de manière simple et uniforme.

Le consortium est composé d'Airbus DS SLC (France), Streamwide (France), BICS (Belgique) et Proximus (Belgique). Pentatech (Pologne), Umlaut (Allemagne) et Proximus (Luxembourg) font partie du consortium en tant que sous-traitants. Dans le consortium, Streamwide fournit ses solutions de communications critiques stratégiques et interopérables.