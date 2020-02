Streamwide : forte croissance en 2019

(Boursier.com) — Le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques Streamwide a annoncé un chiffre d'affaires 2019 de 10,2 millions d'euros, en croissance significative de 51%. Cette évolution est portée essentiellement par les nouvelles solutions "team on mission" et "team on the run", dont les revenus ont été multipliés par 4,7 et qui génèrent près de 5 ME de chiffre d'affaires en 2019 (+3,9 ME par rapport 2018). Ces revenus représentent dorénavant près de 50% du chiffre d'affaires de Streamwide, contre 16% un an plus tôt.

La croissance de ces revenus s'explique essentiellement par les livraisons successives et le déploiement continu du projet PCSTORM avec le Ministère de l'Intérieur français et par les travaux effectués avec Airbus SLC, suite à l'accord technologique et commercial pluri annuel signé fin 2018.

Streamwide précise que les revenus 2020 anticipés en ce début d'exercice sont déjà quasi équivalents à ceux enregistrés au titre de 2019. L'exercice 2020 devrait ainsi permettre de poursuivre la trajectoire de croissance, tout en consolidant les niveaux de résultats, attendus en nette amélioration au 31 décembre 2019.