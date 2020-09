Streamwide : forte augmentation des résultats

Streamwide : forte augmentation des résultats









(Boursier.com) — L 'augmentation des revenus semestriels 2020 de Streamwide impacte directement le résultat opérationnel courant avant amortissements à 3,6 ME en progression de 45%.

Le résultat net ressort positif à 1,7 ME, en forte augmentation par rapport au premier semestre 2019 à +80%.

Les résultats opérationnels courants et nets semestriels 2020 sont ainsi déjà supérieurs aux résultats annuels 2019.

La structure financière est solide au 30 juin 2020, avec des fonds propres de 11,6 ME et une trésorerie nette de +4,1 ME.

Perspectives

Les revenus du 2e semestre sont bien orientés et les revenus de l'année 2020, après une forte progression en 2019, devraient à nouveau s'inscrire dans une dynamique de croissance soutenue. Les coûts, notamment salariaux, restant bien maîtrisés, un effet de levier positif devrait ainsi permettre une nette amélioration de la rentabilité et des résultats au 31 décembre 2020.

La crise sanitaire mondiale présente depuis mars 2020, et probablement encore pour de long mois, ne semble pas impacter l'activité du Groupe à court terme.